Основным направлением нашей компании является производство, поставка и монтаж оборудования и комплектующих для элеваторов и карьеров.Изготавливаем и поставляем разную продукцию с гарантией. Поставки напрямую с завода изготовителя. Производственные мощности составляют 3000 кв.м., готовы встретить заказчика для осмотра цехов компании и контроля над процессом производства.

Гарантия на оборудование для элеваторов

Составные устройства и комплексы для зерноэлеваторов и разрезов в Ростове-на-Дону и области готова поставить наша компания по минимальным ценам и на весьма приемлемых условиях для любых фирм и подрядчиков. Нас отличает индивидуальный подход к каждому клиенту, возможность размещения предзаказа, а так же тот факт, что поставляется качественная продукция современного образца. В наличие СРО, вся документация, допуски, мы выполняем работы под ключ, с применением уникальных технологий.

За годы была собрана опытная команда специалистов, готовых поставить и смонтировать различные технологические узлы и комплектующие для зернохранилищ и различных выработок, каждый из сотрудников прошел аттестацию в органах Ростехнадзора. Среди особенно востребованных предложений - работа по индивидуальному заказу клиента, специализируемся на передвижных зерновых комплексах, и металлоконструкциях любой сложности.