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Оборудование для элеваторов

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Компания ООО "ЭЛЕВАТОРСТРОЙМОНТАЖ" это: - компания современного типа, благодаря новейшему оборудованию мы производим продукцию самого высокого качества.
Устанавливаем ЛСК, а так же аспирационные системы.

Комплектующие для элеваторов

Основным направлением нашей компании является производство, поставка и монтаж оборудования и комплектующих для элеваторов и карьеров. Изготавливаем и поставляем разную продукцию с гарантией. Поставки напрямую с завода изготовителя. Производственные мощности составляют 3000 кв.м., готовы встретить заказчика для осмотра цехов компании и контроля над процессом производства.

Гарантия на оборудование для элеваторов

Составные устройства и комплексы для зерноэлеваторов и разрезов в Ростове-на-Дону и области готова поставить наша компания по минимальным ценам и на весьма приемлемых условиях для любых фирм и подрядчиков. Нас отличает индивидуальный подход к каждому клиенту, возможность размещения предзаказа, а так же тот факт, что поставляется качественная продукция современного образца. В наличие СРО, вся документация, допуски, мы выполняем работы под ключ, с применением уникальных технологий.


За годы была собрана опытная команда специалистов, готовых поставить и смонтировать различные технологические узлы и комплектующие для зернохранилищ и различных выработок, каждый из сотрудников прошел аттестацию в органах Ростехнадзора. Среди особенно востребованных предложений - работа по индивидуальному заказу клиента, специализируемся на передвижных зерновых комплексах, и металлоконструкциях любой сложности.
Надежный партнер крупных компаний и организаций
Сотрудничаем с ведущими предприятиями по поставкам оборудования для элеваторов, норий, роликов, телескопических труб, цепей и промышленных барабанов.
поставщик оборудования для элеваторов

Разновидности элеваторов

Компания ООО "ЭСМ" производит широкую линейку оборудования и комплектующих для элеваторов самого высокого качества. Оно позволяет хозяйствам укомплектовать собственные нории, сохранить урожай без потерь. По назначению и области применения элеваторы имеют следующие разновидности: Наши комплектующие для элеваторов обладают всеми преимуществами:

Назначение элеваторного оборудования и его виды

Наиболее востребованное оборудование и комплектующие

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